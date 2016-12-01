Самые частые ошибки при покупке жилья в новостройках

Лучше изучить чужие ошибки, чтобы не наделать своих

Sobesednik.ru узнал, какие ошибки совершаются наиболее часто при приобретении жилья в новостройках.

Какими бы ни были сложными времена, но жизнь продолжается и люди желают приобретать квартиры. Это всегда очень серьезный шаг, прежде всего потому, что бюджет такой покупки является очень существенным. Мы составили памятку для того, чтобы не попасть в печальную ситуацию. Лучше изучить чужие ошибки, чтобы не наделать своих.

Ошибка №1

Не проверили репутацию застройщика.

Вы можете столкнуться с фирмой-«однодневкой» или банкротом.

В кризис такое явление стало частым. Что может быть хуже для покупателя, чем заморозка объекта? Поэтому проверяйте репутацию застройщика, в том числе ранее им сданные проекты, изучите форумы жильцов, прессу и интернет.

Один из важных факторов надежности – аккредитация в крупных банках (кредитные организации тщательно просчитывают риски). Когда проверяете сданные объекты компании, обращайте внимание на наличие социальной инфраструктуры, есть ли серьезные просрочки по строительству и по срокам сдачи.

Лучше выбирать новостройки, строительство которых ведется не только на заемные, но и на собственные средства застройщика. В нынешних экономических условиях в зоне риска находятся прежде всего небольшие объекты мелких застройщиков, где нет проектного финансирования и которые возводятся за счет денег от продаж.

В случае если покупателей становится немного, может быть остановлено и строительство. Как правило, такие строительные компании не привлекают финансовых партнеров, потому что, во-первых, не всегда банки дают небольшим застройщикам интересные условия, во-вторых, когда проект небольшой, то денег требуется немного, на начальном этапе застройщик может вложить часть своих средств, а потом строить на средства дольщиков.

Ошибка №2

Попали на долгострой.

В момент покупки не увидели, что стройка идет недостаточно быстро или вообще остановилась. А ведь на самом деле то, как идут дела у застройщика, понять несложно. Прежде всего постарайтесь убедиться, верный ли срок сдачи вам озвучили в офисе продаж. Выяснить это можно, ознакомившись с проектной декларацией на сайте объекта либо с договором о долевом участии. Следить за ходом строительства тоже не так сложно – достаточно лично посетить стройку или понаблюдать за ее ходом на сайте проекта.

Ошибка №3

Согласились на серую схему.

Важно не заключить сделку по сомнительной схеме. Самый надежный вариант – договор участия в долевом строительстве (ДУДС). Все остальные варианты (жилищный строительный кооператив и тем более предварительные договоры) не защищают интересы покупателя. Договор долевого участия сразу регистрируется в Регистрационной палате, в нем также четко прописаны все условия покупки недвижимости: цена, срок оплаты, параметры квартиры, предусмотрены механизмы получения компенсации за неисполнение договора.

Ошибка №4

Погнались за дешевизной.

Конечно, многие сейчас ограничены в средствах, и поэтому покупатели вынуждены закрывать глаза на такие важные моменты, как местоположение объекта, его инфраструктура, окружение и т.п. К сожалению, этим пользуются недобросовестные застройщики, которые могут выставлять очень низкую цену квадратного метра по причине отсутствия разрешительной документации или из-за проблем с финансированием объекта.

Часто встречаются случаи, когда семья с детьми покупает квартиру в привлекательном жилом комплексе в «чистом поле» – без собственной инфраструктуры. И тогда возникает вопрос, куда деть ребенка, в какой сад или школу устроить, в какую ездить поликлинику.