Недвижимость
16:57, 20 Сентября 2016 Версия для печати

Эксперты ожидают падение стоимости "вторички" в Подмосковье

В сентябре стоимость «квадрата» на вторичном рынке МО практически не изменилась, эксперты ждут падения в октябре.

По состоянию на начало сентября средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья Московской области составила 76 447 рубля, что на 73 рубля или на 0,1% меньше, чем было зафиксировано месяцем ранее. Об этом Sobesednik.ru сообщили в Корпорации риэлторов «Мегаполис-Сервис».

Эксперты компании считают, что снижение цен на «вторичку» уложилось в рамки статистической погрешности. Однако уже к началу октября падение стоимости вторичного жилья будет более существенным. Это связано как с появлением новых объектов, выход которых на рынок был отложен в связи с периодом отпусков, так и с падением уровня спроса, зафиксированным в августе.

Также эксперты отмечают, что количество внесенных покупателями вторичной недвижимости авансов за сентябрь уменьшилось на 11,76% в сравнении с предыдущим месяцем.

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Зимин Дмитрий

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