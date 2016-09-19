В ЦИК назвали победу ЕР тенденцией, которую сложно переломить

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил о том, что «Единая Россия» получит конституционное большинство в парламенте.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что по итогам подсчета 75% голосов партия «Единая Россия» набирает 54,22%, а также лидирует в 203 из 225 одномандатных округов. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев заявили, что довольны результатами «Единой России» и поздравили однопартийцев с победой.

Как передает телеканал «Россия 1», вице-спикер Государственной думы шестого созыва Александр Жуков заявил о том, что единороссы получат конституционное большинство в парламенте.

«Думаю, что будет конституционное большинство», – заявил Жуков.

В ЦИК России также подтвердили, что «Единая Россия» претендует на получение конституционного большинства в Госдуме, набрав 53,54% голосов по партийным спискам и заняв лидирующее положение в 203 одномандатных округах.

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев назвал отрыв ЕР от конкурентов тенденцией, которую будет сложно переломить.

«Мы понимаем, по одномандатным округам ситуация такая, и её переломить будет сложно. Что касается списка, для того, чтобы конституционное большинство было, нужно где-то 105-106, это значит, что "Единой России" нужно набрать около 40%, она сейчас реально набирает 52%. Поэтому так складывается по математике, что конституционное большинство — это факт, это событие и, по сути дела, уже юридическое», — заявил Булаев.