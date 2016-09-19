Недвижимость
Источник: РИА "Недвижимость"
17:45, 19 Сентября 2016 Версия для печати

На юго-западе Москвы построят два МФЦ площадью 52 тыс. кв. м

Кроме двух комплексов планируется возведение офисного здания. Также предусмотрено размещение 432 парковочных мест.

Два многофункциональных комплекса на 15 и 47,5 тыс. кв. м с подземными паркингами построят у транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Профсоюзная» на юго-западе Москвы, приводит данные Москомархитектуры РИА «Недвижимость».

Всего планируется возвести почти 68 тысяч кв. м недвижимости. Известно, что помимо двух комплексов будет построено офисное здание на 3,3 тыс. кв. м.

Общее количество машиномест на стоянках — 432, сообщает издание.

читайте также:
МЦК и недвижимость: аренда уже подорожала, впереди застройка
Из-за открытия МЦК цены местами уже выросли, где-то — скоро опустятся, а впереди — массовая застройка, уверены эксперты »

Зимин Дмитрий

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

После выборов. Два варианта новой Думы – худший и лучший
17:03, 19 Сентября 2016
Эксперт Московского Центра Карнеги Андрей Колесников дал прогноз, какой будет российская Дума после выборов 18 сентября
»
Киноведы из РФ далеки от "Эмми" и предпочитают "наше отечественное"
16:55, 19 Сентября 2016
Sobesednik.ru узнал у киноведов, почему они предпочитают отечественное кино даже знаменитой премии «Эмми»
»
Поезда на "Красной" перестали ходить в сторону центра
16:33, 19 Сентября 2016
19 сентября на Сокольнической линии Московского метрополитена примерно в 16:00 перестали ходить поезда в сторону центра
»