На юго-западе Москвы построят два МФЦ площадью 52 тыс. кв. м

Кроме двух комплексов планируется возведение офисного здания. Также предусмотрено размещение 432 парковочных мест.

Два многофункциональных комплекса на 15 и 47,5 тыс. кв. м с подземными паркингами построят у транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Профсоюзная» на юго-западе Москвы, приводит данные Москомархитектуры РИА «Недвижимость».

Всего планируется возвести почти 68 тысяч кв. м недвижимости. Известно, что помимо двух комплексов будет построено офисное здание на 3,3 тыс. кв. м.

Общее количество машиномест на стоянках — 432, сообщает издание.