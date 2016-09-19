Из-за ухудшения погоды в Подмосковье начнут давать тепло

В Подмосковье в объектах социальной сферы власти рекомендовали включить отопление, приводит РИА «Недвижимость» данные пресс-службы регионального министерства ЖКХ.

«Министерство жилищно-коммунального хозяйства в связи с ухудшением погодных условий рекомендовало муниципальным образованиям Московской области незамедлительно осуществить пуск тепла на объекты социальной сферы (поликлиники, больницы, школы, детские сады и прочее)», — сообщает пресс-служба.

Чиновники дали рекомендации в связи с данными прогноза Гидрометеорологического Бюро Москвы и Московской области. В ближайшие 2 недели пройдут осадки в виде дождя, дневные температуры не превысят 13 градусов Цельсия, отмечают в министерстве.