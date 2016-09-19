Недвижимость
Источник: Газета.Ru
15:34, 19 Сентября 2016 Версия для печати

Город Сочи стал самым дорогим по доступности жилья в России

Специалисты портала Domofond.ru выяснили, что российский город Сочи является самым дорогим по доступности жилья в РФ.

Согласно исследованиям специалистов, средняя стоимость аренды жилья значительно обгоняет доходы местного населения. В частности, у семьи из двух чловек средняя стоимость аренды жилья составляет более 30% общего дохода, сообщает «Газета.ru».

Специалисты сравнили среднюю зарплату россиян и сумму аренды жилья в 60 крупных городах страны. Самая высокая плата за съёмную квартиру оказалась в Москве. Однокомнатная квартира здесь в среднем обходится в 30 000 рублей, двухкомнатная — 40 000 рублей. Но высокая плата за квартиру компенсируется высокими зарплатами, в среднем 69 346 рублей в месяц. Таким образом, семья, состоящая из двух работающих человек, тратит на аренду жилья примерно 21% от дохода.

В Сочи средний уровень дохода значительно ниже московских расценок, но стоимость аренды жилья примерно одинаковая. В итоге семья с двумя работающими взрослыми платит за проживание в среднем 34% от общего дохода.

«Это может быть связано с тем, что в последние годы город укрепил имидж одной из главных курортных столиц страны, поэтому многие местные жители стараются сдавать жилье по более высоким ценам», — заключили специалисты Domofond.ru.

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