Жизнь без света и туалета. Как выжимают долги по ЖКХ

По закону вам могут отключить коммунальные услуги уже после 2 месяцев неоплаты

Sobesednik.ru узнал о самых страшных последствиях, к которым могут привести долги по ЖКХ.

Все чаще за не оплаченные вовремя услуги ЖКХ коммунальщики отключают гражданам эти самые услуги. Как это происходит?

Сколько можно задолжать

По закону вам могут отключить коммунальные услуги уже после 2 месяцев неоплаты. Правда, считают долг довольно сложным образом.

– Приведу пример, – разъясняет путаницу зам. исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Александр Козлов. – Вы два месяца не платили, скажем, за горячую воду по счетчику. Предположим, у вас образовался долг в 1000 рублей. Но сотрудник ЕИРЦ смотрит не на показания вашего счетчика, а на количество проживающих, умноженное на норматив потребления и тариф. Если полученная сумма не превышает суммы вашего долга, вам бояться нечего.

По словам Козлова, такие проверки управляющая компания может делать по каждому, даже малейшему долгу, было бы желание.

Теперь представим, что все же вам решили отключить горячую воду (к слову, технически можно только ограничить ее потребление). Сначала вам обязательно должны прислать предупреждение. Вручают его под расписку, лично в руки. После этого у вас есть еще месяц. Но если и за эти 30 дней не заплатите, отключат, будьте уверены.

Что отключают

Включить услугу должны в течение двух дней после того, как вы ликвидировали недоимку. Причем как отключение, так и включение – бесплатно. Попытки взять с вас за это деньги незаконны.

– Оплатить долг можно по частям, – уверяет Козлов. – Но для этого надо согласовать с управляющей организацией (УО ) схему выплаты долга и подписать соглашение об этом.

Отключить по закону можно любую коммунальную услугу, кроме отопления, а в многоквартирных домах – еще и кроме холодной воды (частникам же отрубают и ее). То есть в самом печальном случае можно остаться без электричества, газа, горячей воды и канализации. Последнюю, кстати, чаще всего и отключают. Во-первых, это технически просто (уже есть много фирм, устанавливающих всевозможные заглушки). Во-вторых, действенно – после этого у должников тут же находятся средства.

Александр Козлов Фото: gkhkontrol.ru

– Некоторые эксперты уверяют, что отключать канализацию нельзя, – говорит Козлов, – так как в этом случае жилое помещение перестает быть жилым. Но это не так, в законодательстве РФ в понятие жилого помещения не входит помещение, оборудованное канализацией.

За что еще наказывают

Оказаться отрезанным от благ цивилизации можно и не имея долгов. Поводов для этого несколько. Самовольное подключение к инженерным сетям какого-либо оборудования. Или использование бытовых машин, мощность которых превышает допустимые нагрузки на сеть. А также если ваша проводка (или водопроводные трубы) находятся в плохом состоянии и это чревато аварией для всего дома.

– В отличие от тех ситуаций, когда вам отключили услуги за долги, – уточняет Козлов, – после устранения нарушений вам не обязаны подключать услугу бесплатно и быстро.

Чужие долги

Бывает, впрочем, и так: внезапно весь дом отключают от электричества или от газа – ресурсоснабжающие организации долго не получали платежей.

Между тем неплательщиков в доме единицы, остальные – добросовестные жители. Начинают разбираться, и обнаруживается: деньги не перечисляла ваша УО. А наказаны вы. Как быть?

– Таких ситуаций в последнее время практически не бывает, – уверяет юрист московского общества защиты потребителей Юрий Кадыков. – И прокуратура, и жилинспекция очень за этим следят. Их позиция такая: это спор между хозяйствующими субъектами, а он не может нарушать права граждан.

– Но если все же такое произошло, – добавляет Козлов, – для начала жильцам надо обратиться в свою УО и выяснить, какая задолженность у дома, получить список квартир неплательщиков.

Нелишним будет зай-ти и к ресурсникам и там проверить, чей долг у дома и каков его размер. Дальше действовать в зависимости от полученных ответов – либо через совет дома заставлять жильцов-должников срочно заплатить, либо, если тут вина УО, жаловаться на нее в жилинспекцию или в прокуратуру.

Чтобы впредь подобных ситуаций не возникало, сейчас обсуждается такая инициатива: граждане будут платить всем ресурсникам отдельно, а УО – только за содержание и ремонт общего имущества в доме. Кстати, оплата одних коммунальных услуг или частичная оплата содержания и ремонта приводит к образованию нарастающего долга. И если его накопить за полгода, можно лишиться жилья – таких должников ждет выселение. Правда, это касается только нанимателей.