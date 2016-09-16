"Строить под расселение аварийного жилья просто некогда": куда уйдут 33 млрд

Российским регионам пообещали 33 млрд рублей на расселение аварийного жилья. Sobesednik.ru выясняет, куда пойдут деньги.

По данным «Российской газеты», в ближайшее время регионам перечислят 33 млрд рублей на расселение аварийного жилья. От субъектов РФ не будут просить предоставить реестры госконтрактов; деньги будут перечислены в полном объеме согласно одобренным ранее заявкам. Единственное условие для получения субсидий — заключить все контракты в течение 60 дней.

Фонд ЖКХ ранее сообщил, что до конца 2017 года нужно переселить 342 тысячи человек из аварийных домов общей площадью 5,33 млн кв. м. Большинство регионов из плана по расселению аварийного жилья давно выбились, а в четырех из них отмечено выполнение программ переселения только на 25%.

Как регионы будут тратить деньги? Хватит ли выделенных средств? Успеют ли в провинции все освоить и что будет, если не успеют? На вопросы Sobesednik.ru отвечает Сергей Креков, заместитель председателя комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты РФ.

— Хватит ли этих средств с учетом уже имеющейся информации по аварийному жилью?

— Оценивать положение дел с этой точки зрения мне довольно сложно. Но я думаю, запросы из регионов были на еще большие суммы. Ситуация, при которой есть ограничения по объему предоставляемых бюджетных средств, никуда не делась. От этого страдают все федеральные программы, в том числе и по расселению ветхого и аварийного жилья.

— Успеют ли региональные власти заключить контракты с застройщиками за установленный срок в 60 дней?

— Я думаю, что в данном случае речь идет о выкупе уже построенного жилья, которое у застройщиков сейчас не продается, что также позволит оказать поддержку строительной отрасли и девелоперским компаниям, ведь ситуация с продажами жилья сложная не только в Москве. Кроме того, государство решает стратегическую задачу, которую поставил президент на совещании с главой Минстроя, по итогам которого было поручено своевременно решать вопросы расселения ветхого и аварийного жилья.

Будет особенно сложно решить эту задачу в сроки, которые поставил в федеральном послании президент. К сожалению, несмотря на поручение президента, в части регионов программа по расселению ветхого и аварийного жилья, скажем так, срывается. А так как остается крайне мало времени, то, скорее всего, для расселения жителей из аварийных домов регионы будут вынуждены купить уже построенное жилье.

Сергей Креков Фото: архив редакции

— Существуют ли другие способы потратить эти деньги?

— Я не вижу других вариантов решения этого вопроса в обозначенные сроки.

— Допустим, времени было бы больше.

— Ну, тогда бы шла речь о другой программе. Учтем, что в зимний период невозможно вводить большие объемы в строительстве из-за технологических ограничений. Если мы говорим о такой «немаленькой» сумме, то правильней думать, как добиться максимального результата. Не будем забывать, что тут необходимо решить две задачи, одна из которых — поддержка строительной отрасли. Вспомним историю — в 2008 году программой, которая помогла ряду строительных компаний, стал проект по предоставлению жилья военнослужащим Министерством обороны РФ.

— Что будет, если регионы не успеют все потратить? Действительно ли если деньги не будут в этом случае освоены, то отправятся обратно, а расселение аварийного жилья опять затянется?

— Согласно действующему законодательству, все деньги, которые не расходуются, возвращаются в казначейство. Сейчас уже просто поздно начинать строить. Мог бы быть еще и такой вариант: региональные программы уже есть, тендеры и конкурсы проведены, но из-за недофинансирования они стоят. Напомню, федеральные деньги были выделены, но есть ряд регионов, в которых сроки были сорваны и теперь у них нет средств на реализацию программ. Тогда выделенные из центра денежные средства и пойдут на эти программы, иными словами — процесс будет продолжен.

— Могли бы эти деньги быть потрачены более эффективно, если бы задача не решалась аврально?

— Не думаю... Президент уделяет этому очень серьезное внимание. Напомню еще раз: некоторое время назад было очень жесткое совещание, все ведомства «держат руку на пульсе». Теперь же найден оптимальный ход — убить двух зайцев сразу.