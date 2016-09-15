МЦК и недвижимость: аренда уже подорожала, впереди застройка

Из-за открытия МЦК цены местами уже выросли, где-то — скоро опустятся, а впереди — массовая застройка, уверены эксперты.

Уже несколько дней в столице работает Московское центральное кольцо (МЦК). По рельсам скользят бесшумные поезда, жилые кварталы огорожены звукоизоляционными щитами. По замыслу властей многие горожане теперь пересядут на МЦК и снимут нагрузку с существующих транспортных сетей. Окажет ли влияние новый вид транспорта на формирование цен на недвижимость? Изменятся ли цены на квартиры и на аренду? Каковы основные факторы, меняющие цены в окрестностях новой транспортной ветки? Sobesednik.ru собрал мнения экспертов.

В некоторых районах цены могут снизиться

Новая железная дорога пока не оказала влияние на стоимость недвижимости рядом, считает Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум Групп». В районах, по которым проходит МЦК, будут построены еще и пересадочные узлы, а это может уже отрицательно отразиться на динамике цен.

— Открытие МЦК не оказало влияния на стоимость квадратного метра близлежащих новостроек. Во-первых, с момента официального запуска проекта прошло менее недели, а рынок недвижимости реагирует на любые изменения с временным лагом. Во-вторых, МЦК проходит преимущественно через сложившиеся районы города с развитой транспортной составляющей и действующими станциями метро, — объясняет Литинецкая. — Новая станция МЦК в будущем даже может привести к отрицательной ценовой динамике, если мы ведем речь о домах, окна которых выходят непосредственно на железнодорожные пути. Конечно, в зонах жилой застройки предусмотрены защитные экраны, предназначенные для снижения шума от проезжающих поездов. Однако понятно, что полностью нивелировать недостаток не удастся.

Мария Литинецкая Фото: архив редакции

Еще один минус МЦК связан со строительством транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), из-за которых жителям близлежащих домов придется мириться с развернувшейся под их окнами стройкой не один год. Стоимость квадратного метра может быть скорректирована в тех районах, которые ранее располагались на удалении от метро, а сейчас получили пешую доступность до действующих станций МЦК. Для других объектов, вероятно, «второе кольцо» вряд ли станет причиной увеличения рыночной цены, — подытоживает эксперт.

Местами стоимость жилья уже выросла на 10%, аренда может подняться на 5–10 тыс. рублей

Не согласен с оценками Литинецкой Никита Орлов, руководитель АН «LIANA», партнера КР «Мегаполис-Сервис». Он говорит об уже изменившихся расценках на продажу и аренду квартир. В некоторых районах, по информации риелтора, цены вы росли до 10%, арендодатели же пытаются поднять цены на свои квартиры на 2–5 тысяч.

Эксперт делится впечатлениями от новой магистрали и перечисляет ее плюсы:

— В районе Метрогородок именно в последний месяц цены выросли на 0,5–6,5%, в Коптеве — на 0,4–3,8%, в Хорошеве-Мневниках — на 0,9–6,8%, в Нижегородском — на 0,8–10,9%. При этом чем престижнее район, тем больше недвижимость рядом с МЦК отыграла в цене. Кроме того можно отметить, что и арендаторы начали менять свое поведение в районах, прилегающих к МЦК, начиная незначительно увеличивать арендную плату — в среднем на 2–5 тыс. рублей.

Никита Орлов Фото: архив редакции

Земля рядом со станциями пересадок МЦК с железной дорогой и метро в ближайшее время будет пользоваться огромным спросом, — продолжает эксперт. — С вводом в эксплуатацию МЦК путь на работу и обратно для многих сократился в два раза, поездка по МЦК экономит им минимум 20 минут времени. К примеру, в моем случае поездка от платформы «Окружная» до метро «Ботанический сад» занимала 40–50 минут на подземке, или по легкой линии метро, или же на общественном транспорте. На «Ласточке» я добираюсь всего за 6 минут. Товарных поездов на МЦК пока ни разу не видел. Возможно, они ездят по ночам: при дневном интервале движения сложно пропустить товарняк.

Спрос на квартиры у МЦК еще не сформирован

В будущем, после того, как горожане опробуют все плюсы МЦК, цены могут подняться, но не слишком сильно. Андрей Колочинский, управляющий партнер ГК «ВекторСтройФинанс» (девелопер ЖК «Кварталы 21/19») дает свой прогноз:

— Когда массовый покупатель поймет, что кольцевая железная дорога действительно стала хорошей альтернативой другим видам транспорта, а также более удобна, чем поездки на метро до Кольцевой линии или пересадочных станций центра, тогда и сформируется специфический сегмент спроса на квартиры вблизи МЦК. Пока, конечно, этого нет. Полагаю, что цены вырастут не более чем на 3–5%.

Андрей Колочинский Фото: архив редакции

Павел Телушкин, исполнительный директор компании «ФЦСР», развеивает миф о том, что московский «средний класс» озабочен появлением рядом со своими жилыми комплексами МЦК:

— Заметных колебаний цен ожидать не следует. Нужно не забывать, что мы живем в период рецессии, и сейчас даже незначительное, но спекулятивное повышение цен может сильно ударить по ликвидности проекта. Вместе с тем, вопреки распространенному мнению о том, что появление МЦК может повредить находящимся поблизости проектам бизнес-класса, хочу заметить, что «средний класс» москвичей сегодня также активно пользуется общественным транспортом. В частности, дети ездят на учебу, да и обслуживающий персонал (домработницы, репетиторы) зачастую передвигается с помощью общественного транспорта.

Павел Телушкин Фото: архив редкации

Ожидается массовое строительство

Открытие МЦК, а также Третьего пересадочного контура метро в будущем, вызовет интерес у строительных компаний к новым территориям. Скорее всего, жителям районов, через которые проходят новые транспортные артерии стоит ожидать массовой застройки, комментирует руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко:

— Открытие МЦК, безусловно, повлияет на интерес девелоперов к развитию новых жилых проектах на месте промзон, которые теперь обзавелись собственным пассажирским транспортом. Теперь жилье в них будет более востребованным. Это вряд ли приведет к существенному росту цен, поскольку конкуренция на рынке новостроек очень высока, а платежеспособный спрос ограничен. Тем не менее наличие неподалеку станции МЦК очевидно увеличит спрос на такие проекты.

Олег Репченко Фото: архив редакции

Аналогичный толчок может дать появление Третьего пересадочного контура метро, сдать который полностью планируется через четыре года, и его эффект может быть даже более значимым. Новое кольцо пройдет в основном как раз через жилые районы, да и в целом метро все же остается более привычным и удобным видом транспорта, — считает эксперт.