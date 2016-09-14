Недвижимость
Источник: Интерфакс
17:55, 14 Сентября 2016 Версия для печати

Москвич лишился квартиры из-за незаконного расширения санузла

Квартиру москвича продадут с публичных торгов из-за того, что он самовольно расширил санузел.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Мосжилинспекцию, собственник квартиры в доме 6 на улице Космонавта Волкова Войковского района САО Москвы самовольно сделал перепланировку в своей квартире. Мужчина объединил уборную и ванную комнату, таким образом увеличив площадь коридора, кухни и комнаты.

О самовольной перепланировке сообщили в Мосжилинспекцию соседи москвича. Тогда инспекция выдала нарушителю предписание, по которому он должен был вернуть прежний вид квартиры, так как недопустимо размещение санузла непосредственно над жилыми комнатами. Через полтора года мужчина не выполнил предписание, из-за чего Мосжилинспекция обратилась в суд.

«В начале 2016 года надзорный орган обратился в Головинский районный суд с иском о продаже с публичных торгов квартиры злостного нарушителя, — сказал собеседник агентства. — Решение суда о продаже квартиры с публичных торгов вступило в силу и будет в ближайшее время передано в службу судебных приставов для принудительного исполнения».

Отмечается, что вырученные от продажи квартиры деньги достанутся собственнику за вычетом суммы, которая потребуется для возвращения квартиры в прежний вид. Ремонт, однако, должен будет сделать новый собственник.

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Карпухина Мария

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