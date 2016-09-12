Россия превзошла РСФСР по объему жилищного строительства

К 2015 году Россия превзошла по объемам ввода жилой недвижимости РСФСР: с 2000 года построено около 1 млрд кв. м жилья.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на урбанистическом форуме на ВДНХ заявил, что около 40 млн россиян живут в домах, которые построили с 2000 года, сообщает «Интерфакс».

«Успешным был прошлый год, когда мы по объемам жилищного строительства впервые превзошли показатели РСФСР в составе СССР», — рассказал Медведев.

Кроме того, премьер пояснил, что качество не всегда переходит в качество и «еще очень много предстоит сделать».

Медведев добавил, что с 2000 года было также построено около 1 млрд кв. м нежилой недвижимости.