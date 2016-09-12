Недвижимость
Источник: РИА "Недвижимость"
20:01, 12 Сентября 2016 Версия для печати

Программу "Наш двор" могут вывести на федеральный уровень

Проект по благоустройству дворов будет востребован в регионах, он меняет жизнь людей, заявил Дмитрий Медведев.

Программа «Наш двор» обсуждалась на встрече с экспертами у президента, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на урбанистическом форуме на ВДНХ, сообщает РИА «Недвижимость».

«Инициатива "Наш двор" реализуется в ряде регионов. Речь идет о комплексном благоустройстве дворов многоэтажек, здесь ремонтируют бордюры, устанавливают детские площадки, тренажеры, что создает комфортные условия для общения, отдыха. Это не просто преображает двор, но меняет образ жизни людей. Прорабатывается вопрос о том, чтобы вывести проект на общероссийский уровень», — заявил Медведев.

Также премьер добавил, что запрос на комфортную среду будет только возрастать, «его необходимо учитывать при планировании городского развития».

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