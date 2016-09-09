Россияне чаще всего арендуют жилье в Северо-Западном ФО

По результатам опроса средняя стоимость аренды в России — 13 тыс. рублей, снимать жилье предпочитают молодежь.

Всего живет в снимаемых квартирах 8% россиян, наибольшую их часть составляет молодежь, приводит РИА «Недвижимость» результаты опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

«Наибольшая часть арендаторов — среди молодежи 18-24 лет (19%), меньшая — среди пенсионеров (1%). Чаще арендуют жилые помещения жители Северо-Западного федерального округа (14%). Реже — в Южном ФО (4%)», — сообщается в исследовании.

38% арендаторов платит за жилье до 10 тыс. рублей в месяц, около 30% платят за жилье 10–20 тыс. рублей, еще 7% — 20–30 тыс. рублей, указывается в нем.

В среднем россияне платят за аренду около 13 тыс. рублей.

Опрос был проведен в июле 2016 года. Всего опросили 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Статистическая погрешность — 3,4%.