Недвижимость
Источник: РИА "Недвижимость"
17:57, 09 Сентября 2016 Версия для печати

Россияне чаще всего арендуют жилье в Северо-Западном ФО

По результатам опроса средняя стоимость аренды в России — 13 тыс. рублей, снимать жилье предпочитают молодежь.

Всего живет в снимаемых квартирах 8% россиян, наибольшую их часть составляет молодежь, приводит РИА «Недвижимость» результаты опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

«Наибольшая часть арендаторов — среди молодежи 18-24 лет (19%), меньшая — среди пенсионеров (1%). Чаще арендуют жилые помещения жители Северо-Западного федерального округа (14%). Реже — в Южном ФО (4%)», — сообщается в исследовании.

38% арендаторов платит за жилье до 10 тыс. рублей в месяц, около 30% платят за жилье 10–20 тыс. рублей, еще 7% — 20–30 тыс. рублей, указывается в нем.

В среднем россияне платят за аренду около 13 тыс. рублей.

Опрос был проведен в июле 2016 года. Всего опросили 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Статистическая погрешность — 3,4%.

читайте также:Ипотека или аренда?
Купить нельзя снимать. Что сейчас выгоднее: ипотека или аренда?
Вечный вопрос: аренда или ипотека? Что все-таки выгоднее, Sobesednik.ru проанализировал вместе с риелторами »

Зимин Дмитрий

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Дмитрий Быков: Не так уж наверху все схвачено?
16:52, 09 Сентября 2016
Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков – о предстоящих выборах в Госдуму
»
"Идеальная женщина матушка Анна": что известно о новом детском омбудсмене
15:38, 09 Сентября 2016
Sobesednik.ru побеседовал с коллегами новой уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой и изучил ее высказывания
»
Антон Зарицкий: Избиение пожарных
15:03, 09 Сентября 2016
Обозреватель Sobesednik.ru — о кубанском ноу-хау: нападении на людей, которые приехали спасать твой дом и твою жизнь
»