Недвижимость
Источник: РИА "Недвижимость"
18:00, 08 Сентября 2016 Версия для печати

Правительство компенсирует пенсионерам в регионах капремонт

В регионы переведут 3,76 миллиарда рублей для пенсионеров из бюджета 2016 года.

Пенсионерам в возрасте от 70 лет будет выделено 3,76 миллиарда рублей для компенсации взносов на капремонт. Деньги будут выделены регионам только для неработающих пенсионеров, приводит РИА «Недвижимость» данные из документа правительства.

«Субъекты Федерации представили в Минстрой России данные о количестве неработающих граждан в возрасте от 70 до 79 лет, от 80 лет и старше, проживающих одиноко или в составе семьи, состоящей только из неработающих пенсионеров. На основании этих данных между субъектами Федерации распределены 3,76 миллиарда рублей. Эти средства были предусмотрены в федеральном бюджете на 2016 год», — говорится в пояснительной справке к документу.

Средства будут распределены так: собственникам жилья от 70 лет компенсируют 50%, а от 80 лет — 100%.

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