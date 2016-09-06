Что произойдет после создания ЕГРН – единого реестра собственников недвижимости?

Как и зачем объединяют реестры собственников недвижимости, рассказал Sobesednik.ru эксперт отрасли.

На сегодняшний день в РФ существует два государственных реестра недвижимости: Государственный кадастр недвижимости (ГКН) и Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок синим (ЕГРП). С нового года они будут объединены в один Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). О том, что изменится для граждан с введением этой новации, рассказывает эксперт столичного агенства «Нора-недвижимость» Елена Солдаткина.

— В чем разница между ГКН и ЕГРП, которые существуют сейчас?

— В первом содержатся данные кадастрового учета, такие как описание объекта недвижимости и его кадастровая стоимость. А во втором — данные о зарегистрированных правах и обременениях на недвижимость, а также о документах-основаниях этих прав.

С вступлением в силу с 1 января 2017 года Федерального закона от 13.07.2015г. N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» эти два реестра будут объединены в один Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Ведением нового единого реестра будет заниматься служба Росреестра, который сейчас ведет лишь ЕГРП, а ГКН находится в ведении Кадастровой палаты — службы, подведомственной Росреестру.

Елена Солдаткина Фото: архив редакции

— Новшество облегчит жизнь гражданам?

— Во всяком случае, оно позволит в большинстве случаев осуществлять кадастровый учет и регистрацию прав на него одновременно.

Новый закон вводит единую Федеральную систему государственной регистрации прав на недвижимость и ее кадастрового учёта. Он нацелен на оптимизацию процесса документооборота при сделках с недвижимостью и государственной регистрации прав на нее.

Сейчас регистрация прав и постановка на кадастровый учёт объекта недвижимости — это две разные операции. Объединение реестров позволит экономить время заявителям, что сделает процесс регистрации прав на недвижимость удобным и оптимальным. Так, одним заявлением можно будет заказать оформление кадастрового паспорта и регистрацию права на недвижимость, при этом сроки готовности документов сократятся.

— Надо будет ехать в какие-то специальные службы, чтобы подать заявление?

— С момента вступления закона в силу документы на регистрацию прав и кадастровый учёт можно будет подавать в любом офисе Росреестра в Российской Федерации. То есть если вдруг ваша недвижимость находится в Омске, а вы — в Москве, то ехать в Омск будет необязательно — всё можно будет заказать там, где вы находитесь, в электронном виде через интернет или в ближайшем офисе приёма-выдачи документов. Также рассматривается введение платной курьерской доставки.

— Как долго будут готовиться документы?

— Утверждены новые сроки кадастрового учета и регистрации прав:

срок кадастрового учёта — 5 рабочих дней;

госрегистрация права — 7 рабочих дней;

госрегистрация ипотеки жилых помещений — 5 рабочих дней.

При этом одновременно кадастровый учёт и госрегистрации права будет осуществляться за 10 рабочих дней. Для сравнения: сейчас кадастровый учет занимает 20 рабочих дней, плюс регистрация прав — 10 рабочих дней.

— Не возникнет ли путаницы в связи с объединением двух баз? Даже сейчас люди постоянно обнаруживают ошибки в своих документах: где-то неправильно обозначили границы участка, где-то и вовсе его поместили в другой регион...

— По идее, должно наоборот стать намного лучше — федеральная база будет вестись строго в электронном виде. Удалять или изымать ранее внесённые сведения будет строго воспрещено — даже ошибочную информацию, которую можно будет изменить путём исправления, так как новый реестр одновременно будет выполнять и роль архива.

В сущности, новый федеральный закон призывает к упрощению процедуры госрегистрации, уменьшению количества заявителей с обращениями, а также должен привести к тому, что несоответствия между кадастровым учётом и реестром прав будут исключены. Кроме того, авторы нового закона считают, что он значительно снизит число мошеннических действий на рынке недвижимости, так как в перспективе позволит постепенно уйти от бумажного документооборота.

— А хорошо ли это — все переводить в электронный документооборот? Ведь однажды база может рухнуть... И еще: можно понять стремление избежать очередей, но зачем снижать количество обращений?

— Для упрощения процедуры. Смотрите: по новым правилам сократятся и случаи необходимости личного обращения в регистрирующий орган. Так, если подлежащее регистрации право на недвижимость возникло не из сделки, а в силу распоряжения органа местного самоуправления или по судебному решению, запись в новый единый реестр будет внесена без участия правообладателя или правоприобретателя — с их последующим уведомлением, потому что такая информация в Росреестр будет поступать посредством межведомственного взаимодействия.

В остальном новый закон во многом повторяет и дублирует те правила, которые установлены действующими сейчас федеральными законами РФ — «О государственном кадастре недвижимости» и «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», которые он должен заменить.