Игорная зона в Сочи может начать работать уже в этом году

При оптимистичном сценарии первые казино в игорной зоне «Красная поляна» откроются уже в 2016–2017 году.

При определенных обстоятельствах первое казино в Сочи может открыться в 2016 году, приводит РИА «Недвижимость» слова представителя курортной компании «Горки Город».

«Все зависит от сроков получения разрешений оператором игорных заведений и подписания документов между "Горки Город" и оператором. При оптимистичном сценарии — это 2016–2017 год», — сообщает PR-директор «Горки Города» Елена Захарова.

На данный момент заявки на согласование предоставления зданий и помещений под игорные заведения не направлялись, добавляет Захарова.

В августе глава кабина Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании игорной зоны «Красная поляна» в Сочи. Её центром и будет курорт «Горки Город».