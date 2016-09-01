Уволившимся из армии могут вернуть ипотечные накопления

В Правительстве РФ рассмотрят возможность восстановления ипотечных накоплений военным, которые уволились со службы.

Кабмин изучит проект закона, по которому ипотечные накопления военнослужащих, уволенных со службы, могут быть восстановлены, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА «Недвижимость».

«Для военнослужащих, уволенных в связи с организационно-штатными мероприятиями, по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам, и которые потом заключили новые контракты, предусмотрено восстановление накоплений на покупку жилья», — заявил Медведев.

Также премьер напомнил, что с 2005 года работает накопительная ипотечная система для военных, есть возможность и купить жилье, не дожидаясь окончания службы.

«При этом задолженности не возникает. Мы рассмотрим законопроект, которые распространяет эти правила на других участников накопительной ипотечной системы — речь идет о военнослужащих, уволенных досрочно по собственному желанию по уважительным причинам, в связи с нарушениями в отношении него условий контракта и по ряду других оснований», — также сообщил Медведев.