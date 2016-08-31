Жить в стране-открытии Евро-2016 Исландии: сколько это стоит?

Этим летом островное государство, находящееся на севере Европы, громко напомнило о себе.

Sobesednik.ru изучает жизнь в стране прогремевших на всю футбольную Европу викингов.

Этим летом островное государство, находящееся на севере Европы, громко напомнило о себе: потомки викингов ярко выступили на чемпионате Европы по футболу. Взоры путешественников обратились в сторону полярного круга. Вместе с тем туризм в этом направлении всегда был достаточно популярен. Страна экзотическая, расположена на значительном удалении от материковой Европы, здесь даже можно увидеть северное сияние, а температура в Рейкьявике в июле и августе около 10 градусов тепла.

Разобраться в стоимости пребывания, а также в ценах на недвижимость в Исландии Sobesednik.ru помогла ведущий эксперт компании Tranio Юлия Кожевникова.

Туризм для среднего класса

От Москвы до Рейкьявика около 5 тысяч километров, сколько же будет стоить поездка в северную страну? Отдохнуть там, как выясняется, по карману не всем. Юлия Кожевникова приводит данные о ценах на перелет и аренду жилья для отпуска в Исландии:

— Полёт туда и обратно, по данным сервиса Google Flights, в среднем стоит от 550 до 830 евро (40–60 тыс. рублей). Стоимость тура составляет 480–2800 евро (от 35 тыс. до 200 тыс. рублей) на одного человека.

Юлия Кожевникова Фото: архив редакции

Про краткосрочную аренду в Рейкьявике можно сказать следующее: комнаты сдаются в среднем за 70 евро (5 тыс. рублей) в сутки, дома и квартиры будут стоить около 140 евро (10 тыс. рублей), — рассказывает эксперт.

Страна водопадов

Вопреки распространенному мнению, что в Исландии только ледники и тундра, страна богата достопримечательностями. Юлия Кожевникова делится информацией о самых известных местах:

— Среди популярных природных достопримечательностей можно выделить Голубую лагуну — геотермальное озеро, расположенное в 40 км от Рейкьявика на юго-западе страны; водопады Хрёйнфоссар, Годафосс, Детифосс, Скоугафосс, Гютльфосс и Гланни; геотермальный источник Дейльдартунгюквер, рядом с ним растет уникальный папоротник Blechnum spicant; озеро Миватн; национальные парки Тингвеллир, Йёкюльсаургльювюр и Скафтафетль, чёрный пляж Вика. Из Рейкьявика и Хусавика проводятся экскурсии по наблюдению за китами в море.

Озеро Миватн, Исландия. Фото: M. Woike/Global Look Press

Среди архитектурных достопримечательностей Рейкьявика — неоготическая церковь Хатльгримскиркья (отдельное внимание нужно уделить её смотровой площадке, откуда открывается вид на город); здание Перлан со смотровой площадкой и зимним садом; Башня Мира, построенная Йоко Оно; концертный зал Харпа; здание Альтинга — старейшего парламента в мире, — продолжает Кожевникова.

Церковь Хатльгримскиркья, Исландия. Фото: Robert Seitz/Global Look Press

Исландия — одна из самых дорогих стран мира

Достопримечательности можно изучать достаточно долго, однако Исландия очень дорогая страна, так что стоит быть готовым к значительным тратам при переезде:

— Цены на товары в Рейкьявике в среднем примерно на 150% выше, чем в Москве, аренда — на 70% дороже. Долгосрочная аренда в Рейкьявике стоит 1100–2200 евро (80–160 тыс. рублей) в месяц, по данным Numbeo. Увы, совсем недешево.

Rонцертный зал Харпа, Рейкьявик. Фото: Stefan Auth/Global Look Press

Что касается стоимости недвижимости, то квадратный метр в Рейкьявике стоит около 2 400 евро (173 тыс. рублей), а средняя цена на квартиры площадью 40 кв. м — примерно 100 тыс. евро (7,2 млн. рублей), 70 кв. м — 170 тыс. евро (12,2 млн. рублей). Однокомнатные квартиры стоят от 130 тыс. до 300 тыс. евро (9,3–21,6 млн. рублей). Двухкомнатные квартиры — от 140 тыс. до 740 тыс. евро (1,01–53,4 млн. рублей), — подытоживает Кожевникова.