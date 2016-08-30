Закон о деятельности риелторов может быть принят Госдумой

Депутаты в рамках закона об агентской деятельности планируют ввести обязательную аттестацию риелторов.

В рамках закона «О посреднической (агентской) деятельности на рынке недвижимости» предлагается введение обязательной аттестации риелторов, приводит РИА «Недвижимость» слова одного из авторов проекта депутата Дмитрия Ушакова.

«В законопроекте идет речь об аттестации, которая подразумевается так же, как и у аудиторов. Сейчас они все в саморегулируемых организациях, само сообщество разрабатывает себе стандарты, утверждает их и само проводит по ним аттестацию аудиторов. Точно такой же алгоритм заложен и в этом законопроекте», — заявил парламентарий.

Документ внесен в Думу этим летом фракцией «Справедливая Россия». Также законопроект предполагает введение финансовой ответственности специалистов по недвижимости за сделки, совершенные при их участии.