Недвижимость
Источник: Ведомости
14:18, 30 Августа 2016 Версия для печати

В Ленобласти девелоперы получат землю за введение долгостроя

За достройку проблемных объектов в Ленобласти выдадут земельные участки в том же районе, где расположены долгострои.

Девелоперам, которые будут достраивать жилье обманутых дольщиков, администрация Ленинградской области выделит землю под будущие проекты, сообщает издание «Ведомости».

«Первым по новой схеме будет достроен дом на 196 квартир на улице Генерала Кныша 14, в Гатчине. Этот дом должно было в 2009 года сдать ЗАО "Управление механизации №276". Но строительство остановилось, а в 2011 году компания была признана банкротом», — сообщается в материале.

Участки строителям выделят в том же муниципалитете, где находится долгострой. Начать работы на полученном участке девелопер сможет только после завершения строительства проблемного дома.

Подобную схему планируют использовать в Кировске, Гатчине, а также деревне Малое Верево Гатчинского района, пишет издание.

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Зимин Дмитрий

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