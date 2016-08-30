Недвижимость
Источник: Известия
14:53, 30 Августа 2016 Версия для печати

В ФНПР придумали, как уменьшить в 2 раза стоимость жилья

Профсоюзы предлагают строить дома при помощи пенополистирола, это уменьшит стоимость строительства в 1,5–2 раза.

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков отправил президенту России предложение о снижении стоимости строительства, сообщают «Известия».

«Сейчас имеются новые технологии строительства жилья. Благодаря этим технологиям, если их широко внедрять, стоимость строительства будет в 1,5–2 раза ниже», — заявил Шмаков.

Руководитель профсоюзов уточнил, что речь идет о быстром строительстве с использованием несъемной опалубки из пенополистирола. Данная технология улучшит и теплоизоляцию, а это снизит траты на отопление.

По поручению президента данную технологию уже начали изучать в правительстве, сообщает издание.

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