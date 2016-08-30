Недвижимость
Источник: РИА "Недвижимость"
17:38, 30 Августа 2016 Версия для печати

В Думе хотят вернуть сельским учителям компенсацию по ЖКХ

Законопроект о компенсации сельским учителям расходов на ЖКХ и оплату жилья будет рассмотрен парламентариями.

Член комитета по образованию Госдумы Олег Смолин (фракция КПРФ) предложил депутатам рассмотреть проект закона о восстановлении сельским учителям права на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии в полном объеме, приводит материалы из электронной базы документов ГД РИА «Недвижимость».

«Законопроект восстанавливает право указанных педагогических работников на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии в полном объеме, независимо от размера и типа жилого помещения», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Олег Смолин напоминает, что право учителей на подобные льготы изначально было введено постановлением ЦИК и СНК РСФСР от 10 июня 1930 года «О льготах квалифицированным работникам в сельских местностях и рабочих поселках», а позднее было прописано в законе РФ «Об образовании» (в редакциях 1992 и 1996 годов).

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