Недвижимость
Источник: РИА "Недвижимость"
17:11, 29 Августа 2016 Версия для печати

Вокруг Москвы могут построить около 3 млн кв. м жилья

На расстоянии 6 километров от МКАД в течение 4 лет могут построить более 3 млн кв. м жилой недвижимости.

Массовое строительство жилой недвижимости вокруг МКАД прогнозируют в ближайшее время эксперты риэлторской компании «Миэль», сообщает РИА «Недвижимость».

Специалисты оценили потенциал стройплощадок, расположенных на расстоянии до 6 километров вокруг МКАД.

«Потенциальный объем новостроек в непосредственной близости от МКАД с горизонтом строительства в 2,5-4 года составляет около 3,27 миллиона квадратных метров», — сообщается в материалах агентства недвижимости.

Эксперты выделили 8 площадок. Самые большие объемы планируется ввести в районе Новокосино — 650 тыс. кв. м (микрорайон «Мегаполис»), в Балашихинском районе — около 565 тыс. кв. м (проект ГК «Гранель») и около 500 тыс. кв. м в Одинцовском районе (комплекс MOCity).

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