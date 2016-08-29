Владельцы элитных домов в США прячут их от Google Maps

Используя работу специальных устройств, владельцы недвижимости блокируют GPS-систему и прячут свои особняки.

В пригороде Лос-Анжелеса Хидден-Хилс выставлен на продажу особняк с шестью спальнями за 6,8 миллиона долларов, однако найти его с помощью Google Maps невозможно, сообщает Luxury Listings.

«Были времена, когда люди щеголяли своим богатством, однако в настоящее время они этого не делают. Приоритеты сместились, на первом месте — безопасность», — приводит издание слова риэлтора, работающего с состоятельными клиентами.

Кроме того, в материалах издания сообщается, что владельцы дорогой недвижимости пользуются специальными приборами, которые блокируют работу GPS-системы.