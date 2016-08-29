Недвижимость
Источник: Интерфакс
18:01, 29 Августа 2016 Версия для печати

В Вологду направят 400 млн на расселение ветхого жилья

Средства из федерального бюджета отправят на приобретение 17 тыс. кв. м жилой недвижимости.

400 млн рублей отправят в Вологду, чтобы покрыть дефицит средств по программе переселения из аварийного жилья, цитирует «Интерфакс» пресс-службу главы Вологодской области.

«По поручению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева субъектам, в консолидированных бюджетах которых был выявлен дефицит средств, было решено оказать финансовую поддержку на реализацию региональных программ. Вологодской области дополнительная финансовая поддержка на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья определена в размере 400 миллионов рублей», — заявил Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области.

Ранее глава региона обсуждал дефицит средств для программы на встрече с главой Минстроя Михаилом Менем. В 2016 году нехватка средств составила 432 млн рублей.

Выделенные 400 млн рублей потратят на приобретение 17 тыс. кв. м жилой недвижимости, это позволит выполнить программу в полном объеме.

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Зимин Дмитрий

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