Недвижимость
Источник: lenta.ru
16:00, 29 Августа 2016 Версия для печати

Самый дорогой особняк в России продается за 3,7 млрд рублей

Самый дорогой коттедж в России расположен в Барвихе, его проект создал известный итальянский архитектор.

В подмосковной Барвихе выставлен на продажу дом стоимостью 3,7 млрд рублей. Резиденция площадью 2,6 тыс. квадратных метров спроектирована известным итальянским архитектором, сообщает lenta.ru.

Также известно, что особняк находится на лестном участке, площадь которого более гектара. Там выполнены ландшафтные работы, высажены редкие породы деревьев и разбиты цветники.

Кроме того, в материалах говорится, что по данным аналитиков, средняя стоимость коттеджа в Московской области снизилась за год на 2,4 процента, теперь она составляет 22,2 млн рублей. Несмотря на это, некоторые областные районы продемонстрировали положительную ценовую динамику. Рост средней цены дома за последний год показали Чеховский (+10%), Наро-Фоминский (+9%), Люберецкий (+8%), Одинцовский (+7%) и Павлово-Посадский (+5%) районы.

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