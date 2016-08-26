Недвижимость
17:18, 26 Августа 2016 Версия для печати

Власти Москвы сократят интервалы между сносами самостроев

Третий этап сноса построенных самовольно объектов начнется раньше, чем через полгода.

Интервалы между выходами перечней самостроев под снос планируется сократить, а третью волну сносов власти планируют провести раньше, чем через полгода, цитирует РИА «Недвижимость» слова главы Госинспекции по недвижимости Москвы Сергея Шогурова.

«Как мы его сформируем, так он и появится. Вы видите, что между первым и вторым списком прошло полгода. С учетом полученного опыта работы думаю, что интервал сократится», — рассказал Шогуров.

В декабре 2015 года власти Москвы утвердили перечень из 104 объектов, подлежащих сносу. Второй список был опубликован 28 июня.

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