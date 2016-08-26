Власти Москвы сократят интервалы между сносами самостроев

Третий этап сноса построенных самовольно объектов начнется раньше, чем через полгода.

Интервалы между выходами перечней самостроев под снос планируется сократить, а третью волну сносов власти планируют провести раньше, чем через полгода, цитирует РИА «Недвижимость» слова главы Госинспекции по недвижимости Москвы Сергея Шогурова.

«Как мы его сформируем, так он и появится. Вы видите, что между первым и вторым списком прошло полгода. С учетом полученного опыта работы думаю, что интервал сократится», — рассказал Шогуров.

В декабре 2015 года власти Москвы утвердили перечень из 104 объектов, подлежащих сносу. Второй список был опубликован 28 июня.