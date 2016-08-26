Объектами второго списка самостроев займутся префектуры

В ночь на 29 августа в Москве пройдет вторая волна сноса самостроев.

Вторым списком объектов самостроя, которые власти Москвы планируют снести в ночь на 29 августа, займутся префектуры, приводит РИА «Недвижимость» слова главы Госинспекции по недвижимости Москвы Сергея Шогурова.

«Сейчас проходят все необходимые подготовительные мероприятия для того, чтобы город силами префектур вышел на демонтаж объектов самостроя из второго пула в полночь с 28 на 29 августа», — заявил чиновник.

Кроме того, он заметил, что весь объем второго списка будут демонтировать единовременно. А работы на объектах, расположенных недалеко от жилого сектора, будут сносить утром 29 августа.