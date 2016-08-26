Недвижимость
17:39, 26 Августа 2016 Версия для печати

Миллион россиян нуждается в переселении из ветхого жилья

Миллион россиян в следующем году переедет из ветхого и аварийного жилья, еще миллион нуждается в переезде, заявил глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, сообщает ТАСС.

«В следующем году по программе фонда будут переселены из ветхого и аварийного жилья около миллиона жителей России. По последним данным Министерства ЖКХ и Фонда, в переселении нуждается еще миллион человек», — сообщил Степашин.

Также он добавил, что закрывать действующую программу нельзя.

«Тем крупным чиновникам, у которых возникает в голове бредовая идея закрыть программу, я предлагаю переехать в это аварийное жилье, в котором небезопасно жить», — подытожил Степашин.

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Зимин Дмитрий

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