Врачи рассказали о состоянии госпитализированного Караченцова

В НИИ имени Склифосовского рассказали о том, как себя чувствует госпитализированный актер Николай Караченцов.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Николая Караченцова госпитализировали в нейрохирургическое отделение НИИ имени Склифосовского.

Как рассказали ТАСС в справочной службе больницы, Караченцов находится в состоянии средней тяжести.

«Состояние на сегодняшнее утро оценивается как средней тяжести», — цитирует агентство собеседницу.

Напомним, актер борется с последствиями черепно-мозговой травмы, которую получил в результате ДТП в 2005 году.