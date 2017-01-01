Виновником скандала с "Матильдой" Михалков назвал Фонд кино

Никита Михалков заявил, что в скандале вокруг фильма «Матильда» виноват Фонд кино.

Ранее Sobesednik.ru писал, что министр культуры РФ Владимир Мединский назвал «чистой воды беззаконием» попытки оказать давление на фильм «Матильда».

Как передает ТАСС, на пресс-конференции в честь открытия Международного кинофестиваля «Евразийский мост» режиссер Никита Михалков возложил ответственность за скандал вокруг картины Алексея Учителя на Фонд кино. Также он подчеркнул, что режиссер «Матильды» должен был понимать, на какие риски идет, снимая фильм о человеке, который причислен к лику святых.

«Мне кажется, что вся история с "Матильдой" связана исключительно с Фондом кино. Этот вопрос должен решаться с самого начала, Фонд кино должен понимать, на что он идет, выделяя деньги», – сказал Михалков.