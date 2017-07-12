У звезды "Возвращения Мухтара" диагностировали кровоизлияние в мозг

37-летняя актриса Наталья Юнникова госпитализирована в реанимацию с кровоизлиянием в мозг.

Как сообщает в пятницу, 22 сентября, Life, Наталья Юнникова была госпитализирована после падения в своем доме. По данным издания, актриса ударилась головой и потеряла сознание.

Ее доставили в реанимацию. Издание утверждает, что у актрисы диагностировано обширное кровоизлияние в мозг и она введена в искусственную кому.

Юнникова известна по роли старшего лейтенанта Василисы Михайловой в сериале «Возвращение Мухтара».