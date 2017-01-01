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Тенор с грузинским характером. Памяти Зураба Соткилавы

Культура и ТВ

Балуева Анна 16:36, 18 сентября 2017
Зураб Соткилава // Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru вспоминает известного оперного певца Зураба Соткилаву, которого не стало 18 сентября.

Умер Зураб Соткилава, оперный певец и народный артист СССР. В среду, 20 сентября, в Большом зале Московской консерватории пройдет прощание, после чего тело артиста отвезут в Грузию. Соткилава будет похоронен на родине, такой была его воля.

Зурабу Соткилаве было 80 лет, он был солистом Большого театра, и, как объяснил журналистам Владимир Урин, «у него была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца». Хотя, конечно, Зураб Лаврентьевич старался не признаваться в том, что у него рак, что два года назад он перенес операцию и после нее проходил курс химиотерапии, но ближний круг знакомых об этом знал. Московская консерватория, где Соткилава преподавал, проведет посвященные его памяти концерты вместо тех, которые запланированно должен был дать сам певец.

Соткилава родился в 1937 году в Сухуми, в Абхазии. Его отец был директором школы, а мать — врачом-рентгенологом, его бабушка играла на гитаре и прекрасно пела. В детстве он учился в музыкальной школе по классу скрипки и фортепиано и занимался вокалом. В 1960-м он окончил Тбилисский политехнический институт, а следом — Тбилисскую консерваторию и дальше аспирантуру.

А еще Зураб Соткилава всю жизнь обожал футбол. В юности играл сначала за сухумское «Динамо», а потом — за тбилисское. После травмы (еще в 58-м году) карьеру футболиста пришлось завершить и сосредоточится на пении. Но зато мир узнал исключительный тенор Зураба Соткилавы (вообще-то поначалу в юности был баритон). Он был солистом главных оперных театров и в Грузии, и в Италии, и в Москве (признавался, что самое счастливое время провел в Большом театре), пел по всему миру, возглавлял жюри самых престижных фестивалей и преподавал. Характер имел, как он сам говорил, грузинский: «Терплю-терплю, а потом могу и взорваться. Ну а затем, конечно, иду и извиняюсь, если слишком вспылил или, не дай бог, кого-то обидел».

У Зураба Соткилавы есть две взрослые дочери — Тея и Кети.

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