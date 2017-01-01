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Сын Кирилла Лаврова: Лазовская много сделала для моего отца

Культура и ТВ

Барская Лиза 06:07, 15 сентября 2017
Кирилл Лавров // Фото: Global Look Press

15 сентября Кириллу Лаврову исполнилось бы 92 года. Sobesednik.ru вспомнил последние годы артиста вместе с его сыном.

В его кинокопилке около сотни ролей, в том числе в таких известных картинах, как «Мастер и Маргарита», «Живые и мертвые», «Братья Карамазовы». Его герои, как и он сам, боролись за справедливость, грудью стояли за Отечество и были примером настоящих мужчин. Мало кто знал, что артист стойко боролся с тяжелой болезнью.  

Финальная роль

Проблемы со здоровьем начались у Кирилла Лаврова после ухода из жизни в 2002 году его единственной и любимой 74-летней супруги Валентины Александровны. С ней он шел плечом к плечу практически полвека. Безусловно, этот удар сильно подкосил 77-летнего актера. Чтобы немного забыть о боли, он спасался работой. 

Через три года Кирилл Юрьевич снялся в известном сериале «Мастер и Маргарита» режиссера Владимира Бортко. Это была его последняя работа в кино. 

Актер очень ждал, когда ему предложат серьезную роль, а не очередной рядовой сериальчик, где его персонажем будет какой-нибудь криминальный авторитет. Судьба подарила Лаврову роль одного из самых противоречивых и трагичных персонажей – Понтия Пилата, прокуратора Иудеи. Он должен был судить преступников города, который ненавидел. Несмотря на такие безрадостные обязанности, Пилат сумел сохранить мудрость и человечность. 

– Я очень люблю этот роман, и потом проблема Понтия Пилата... – признавался в интервью Кирилл Лавров. – Человек, ушедший от решения вопроса, не нашел в себе силы бороться и передал проблему другим.

По сюжету фильма могущественный и неприступный Пилат сталкивается с Иешуа Га-Ноцри (прообраз Иисуса Христа), которого признали политическим преступником. Прокуратор ощутил от него огромную волну любви и тепла, и в его силах было спасти Иешуа от казни. Однако потеря власти пугала Пилата. Тогда он совершил грех: отдал право толпе решать судьбу Иешуа, обрекая его на смерть. Сам Булгаков писал, что именно трусость является одним из главных человеческих пороков.

– Впасть в грех – это попасть в свой ад, – говорил Кирилл Юрьевич. – Писатель показал, что настоящий ад – это совесть человека. Пилат испытывает муку и чувство вины даже после смерти. Лишь только в ином мире Пилат понимает, что счастье для него – человеческое тепло и доверие, а не пресловутая и навязанная власть. Ведь на том свете она ничего не значит. В каждом из нас сидит кусочек Понтия Пилата. У каждого были моменты, за которые ему приходится раскаиваться всю жизнь. Это сидит всю жизнь, как заноза, как гвоздь...

Неправильный диагноз

Последние два года артист прожил с костюмершей Анастасией Лазовской, которая младше его чуть ли не на полвека. В то время многие шептались за спиной актера...

– Папа не любил об этом говорить, – рассказывал сын артиста Сергей Лавров. – И это его дело. Анастасия много сделала для отца. Я ей благодарен за все. Мы общаемся, но редко.

Кирилл Лавров с сыном Сергеем, дочкой Марией и женой Валентиной
Кирилл Лавров с сыном Сергеем, дочкой Марией и женой Валентиной // Архив редакции

Осенью 2006 года актера госпитализировали в больницу с сердечным приступом. Врачи диагностировали у него разрыв аневризмы брюшной аорты. 

– Врачи выявили не ту болезнь, которая у него была на самом деле, – рассказывает Сергей Кириллович. – Только за полгода до ухода отца врачи поставили правильный диагноз лейкемия. Конечно, он знал об этом, но переносил это стойко и даже нас все время успокаивал. Могу только догадываться о его переживаниях.

Несмотря на то, что Кириллу Лаврову после лечения на время стало легче, ему, как писали СМИ, была жизненно необходима пересадка костного мозга. И донором могла бы стать его дочь Мария. Однако никакой операции не было проведено. 

День ухода

20 апреля Кирилл Лавров последний раз вошел в свой родной Большой драматический театр (которым руководил почти 20 лет. – Авт.), где провел собрание труппы. Через пять дней состояние артиста ухудшилось, и его снова срочно госпитализировали. Однако врачи так и не смогли спасти его. 27 апреля его сердце остановилось. Дети актера выполнили его последнюю волю и предали земле на Богословском кладбище Санкт-Петербурга рядом с его любимой супругой Валентиной Александровной. 

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