Солист Большого театра Соткилава умер после тяжёлой болезни

Оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава скончался в Москве на 81-м году жизни.

«Умер Зураб Лаврентьевич Соткилава, замечательный артист Большого театра. У него была тяжёлая болезнь, с которой он боролся до конца», – сообщил ТАСС генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

О времени и месте похорон сообщат позднее.

В 2015 году у Зураба Соткилавы диагностировали злокачественную опухоль поджелудочной железы. Он лечился в Германии и России.

Знаменитый тенор родился в 1937 году в Сухуми. Он окончил Тбилисскую консерваторию, выступал в Грузинском театре оперы и балета, стажировался в миланском театре «Ла Скала». На сцене Большого театра Соткилава дебютировал в 1973 году. Он был обладателем редкого статуса пожизненного солиста Большого театра. В последние годы певец преподавал в Московской консерватории.