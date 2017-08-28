Сокуров не удивился выдвижению фильма Звягинцева на "Оскар"

Оскаровский комитет принял решение выдвинуть фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» на соискание премии «Оскар».

О решении оскаровского комитета в четверг, 21 сентября, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на осведомленные источники. Информацию подтвердил Александр Роднянский, продюсер фильма.

«Мы благодарны нашим коллегам за оказанное доверие и постараемся их не подвести», — цитирует издание продюсера.

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Между тем режиссер Александр Сокуров в интервью с телеканалом РБК заявил, что нельзя говорить о том, что фильм Звягинцева выдвинут от России. По мнению режиссера, оскаровского комитета в России не существует, а решение о выдвижении фильма принимает «группа московских деятелей»

«Это элементарная подковерная борьба, которая к судьбе российского кино отношения не имеет. И сказать, что фильм — от России, нельзя, учитывая, как прошла процедура, ведь не было открытого голосования, почти секретная», — заявил Сокуров.

Режиссер также рассказал, что сам голосовал за выдвижение на «Оскар» фильмов «Аритмия» Бориса Хлебникова и «Матильда» Алексея Учителя. Однако решение комитета выдвинуть Звягинцева Сокурова не удивило. «Сейчас это скрытая процедура, где побеждает тот, кто побогаче. Все-таки Роднянский богатый человек, и ему многое доступно. И Звягинцев побогаче. Я не участвую в этих процессах — смотрю на это, как на борьбу за место на прилавке универмага», — заявил режиссер.