Сериал "Сваты" переехал в Белоруссию

Каким образом популярный сериал «Сваты» оказался в Белоруссии, выяснил Sobesednik.ru.

Рейтинговый сериал «Сваты» несколько лет назад стал заложником российско-украинского конфликта. Проект, придуманный и снимавшийся на Украине с участием российских актеров, на шестом сезоне пришлось свернуть, несмотря на рекордные рейтинги. Режиссер Андрей Яковлев тогда заявил, что «продолжение пока невозможно». И вот пришла новость: в Белоруссии идут съемки седьмых «Сватов».

Руководство киевской студии «Квартал 95», которая и производит телесериал, тогда решило выдержать паузу. Один из руководителей компании – бывший кавээнщик Владимир Зеленский – заявил: «Я не хочу ездить в Россию в такой ситуации, и мне жалко российских артистов, которые вынуждены молчать о происходящем».

Продолжение съемок на Украине тоже стало невозможным: после истории с Крымом некоторым артистам из «Сватов» запретили туда въезд.

– Я же сама родом из Донецка, нигде никогда плохого про Украину не говорила и попала в этот список, – удивляется народная артистка России Татьяна Кравченко, та самая Валя Будько. – Съемочная группа «Сватов» мне стала родной. Когда пять лет назад закончили очередной сезон, я так была огорчена. Честное слово, долго в себя прийти не могла. Но ждала – вот-вот начнем. А потом... Сами знаете, что началось. А у нас тогда закончилось. Рада, что снова вместе работаем.

Съемки сериала перенесли в Белоруссию, а финальные серии планируют снимать в Грузии. Обещают много неожиданных поворотов в сюжете. «Сваты» даже заглянут в XIX век. Конечно, все это в фантастических снах Сан Саныча Берковича в исполнении Александра Феклистова.

– Признаюсь, редко надевал на себя так называемые исторические костюмы, – смеется в разговоре с Sobesednik.ru актер. – И самому стало интересно почувствовать себя в барском сюртуке. А вообще очень рад, что снова все встретились.

Да, на экране те же герои – семьи Берковичей, Будько – Ковалевых. И даже, не поверите, оживает «умерший» в четвертом сезоне дедушка Юра. Хотя, помнится, исполнитель этой роли Анатолий Васильев ушел, громко хлопнув дверью. Говорили, что обиделся на постоянные «подколы» вне съемочной площадки Федора Добронравова (Иван Будько).

– Это все клоунада! – говорил Васильев. – Я туда не вернусь!

Но снова в проекте.

– Да я всем рад, – смеется в разговоре с Sobesednik.ru Федор Добронравов. – И не было у нас с Анатолием никаких разногласий. Ерунда! Снимаемся с удовольствием, группа у нас уже давно сдружилась, все быстро, смешно и, самое важное, профессионально. Да, теперь мы в Белоруссии, въезд на Украину многим нашим запретили. А в России снимать украинская съемочная группа тоже не может. Приедут к нам, а потом вдруг их не пустят обратно?!

Выпустить сериал планируют в 2018 году. Вот только где пройдут премьерные показы?

– Мы сейчас ведем переговоры с каналами разных стран: это и Россия, и Украина, и другие государства, – сообщили нам в шведской компании Eccho Rights, которая занимается дистрибуцией нового сезона «Сватов». – Но надеемся, что, несмотря на напряженные международные отношения, российские зрители все же увидят любимых персонажей.