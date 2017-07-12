Серебренников дал согласие на показ "Нуреева" в Большом в декабре

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин назвал даты премьеры балета Кирилла Серебренникова «Нуреев».

В пятницу, 22 сентября, Урин в разговоре с ТАСС рассказал о том, что премьера балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова и хореографии Юрия Посохова состоится на исторической сцене Большого театра 9 и 10 декабря.

«Решение о премьере балета <…> принято после встречи с режиссером Кириллом Серебренниковым», — сказал Урин агентству.

По его словам, разрешение на встречу с режиссером, который находится под домашним арестом, Урин получил от следователя, ведущего дело Серебренникова.

«Кирилл Семенович понимает, что идет следствие, он находится под домашним арестом, и в те сроки, которые мы обсуждали по выпуску премьеры "Нуреева", в декабре, его присутствие, вероятнее всего, нереально, — отметил Урин. — Кирилл Серебренников дал согласие театру на то, что, если до этого времени ситуация с его задержанием не разрешится, спектакль "Нуреев" может быть доведен до премьеры хореографом Юрием Посоховым».

Урин добавил, что в случае, если Серебренникова отпустят из-под домашнего ареста до премьеры, то театр будет рад, если режиссер «сам подготовит к выпуску "Нуреева"».