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Планы на выходные: распродажи, шпионы и "Круг света" 22-24 сентября

Культура и ТВ

Карпухина Мария 12:38, 22 сентября 2018
Динендра Хария / Global Look Press

Главные премьеры, выставки и распродажи Москвы на выходных 22-24 сентября в подборке Sobesednik.ru. 

Пятница, 22 сентября

В эту пятницу предлагаем провести вечер за просмотром фотографий. В минувшую среду в Мультимедиа Арт Музее (МАММ) открылась выставка «Фотоальбом Анри Картье-Брессона». Картье-Брессон известен тем, что основал самое знаменитое в мире фотоагентство Magnum Photos. Экспозиция расскажет о его формировании как фотографа: на выставке представлены ранние фото Картье-Брессона, которые он делал на свою первую «Лейку» в Марселе. 

Еще одна новая выставка в МАММ — экспозиция итальянского фотографа Марио Джакомелли «Поэтика ландшафтов». На ней можно увидеть графичные черно-белые изображения, снятые фотографом практически с высоты птичьего полета. 

Недалеко от МАММ, в Центре фотографии имени братьев Люмьер, в пятницу откроется выставка Себастьяна Коупленда, фотографа и защитника окружающей среды. Посетителей ждут не только завораживающие снимки природы, но и призывы обратить внимание на проблемы природы.

Если фотография вас не привлекает, отправляйтесь в кино. В «КАРО 11 Октябрь» с 18 сентября идет специальные показы кинофестиваля «Послание к человеку». Сам фестиваль проходит в Санкт-Петербурге, в Москве же покажут главные ленты конкурса. 

Суббота, 23 сентября

Утро субботы можно провести на дизайн-заводе «Флакон», где в 12:00 начнется гаражная распродажа «Эскимо-феста». Тема распродажи — «парижское настроение», однако если даже ваша одежда не будет соответствовать такому дресс-коду, проблем со входом не возникнет. На распродаже можно будет приобрести как одежду известных брендов, так и вещи ручной работы.

В субботу в Москве начнется фестиваль «Круг света» // фото: Георгий Розов/Global Look Press

В 21:30 в Москве начнется фестиваль «Круг света». На фасадах Большого и Малого театров можно будет увидеть пьесы русских классиков, воплощенные в формате светового шоу, Останкинская башня перевоплотится в другие известные высотки, в «Царицыно» устроят шоу танцующих фонтанов, а на Патриарших прудах виджеи в режиме реального времени будут создавать световые произведения под выступление пианиста. 

Кроме того, в концертном зале «Мир» состоится соревнование между светомузыкальными командами, а в Digital October гостей фестиваля ждут лекции и мастер-классы.

В Главclub Green Concert пройдет концерт «Кровостока». Начало в 20:00.

Воскресенье, 24 сентября

Если на распродажу на «Флаконе» вы не успели, то не расстраивайтесь: в воскресенье в электротеатре «Станиславский» пройдет винтажный маркет. Помимо авторской одежды, на маркете можно будет найти и американский деним, например Levi’s и Wrangler.

В Саду имени Баумана пройдет фестиваль ремесел «Мейкеры», где можно будет приобрести изделия из металла, дерева, работы из стекла и ткани. Организаторы также обещают мастер-классы и ремесленные конкурсы. 

И, конечно, не забывайте про кино: в прокат вышло долгожданное продолжение Kingsman: «Золотое кольцо». Если фильмы о шпионах вас не привлекают, сходите оценить новую картину Резо Гигинеишвили «Заложники» — и не забудьте прочитать интервью Дмитрия Быкова с режиссером в следующем номере «Собеседника»: № 37 в продаже с 26 сентября.

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