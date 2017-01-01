Новый альбом Rammstein может стать последним для коллектива

СМИ сообщили о намерении немецкой группы Rammstein покинуть музыкальную сцену.

По информации немецкой газеты Bild, музыканты из легендарного метал-коллектива Rammstein подумывают о завершении карьеры.

Издание отмечает, что следующий альбом, выход которого ожидается к концу 2017 года, может стать последним для группы.

Официального заявления сами музыканты пока не сделали, но ранее гитарист Rammstein Рихард Круспе уже упоминал о возможности завершения карьеры после выхода следующего альбома.

«Мне кажется, что это будет последняя запись, которую мы сделаем», — заявил Круспе в интервью потралу Blabbermouth.net.