Никита Пресняков рассказал, как боялся подвести актеров мюзикла "Чайка"

Sobesednik.ru побывал на премьере мюзикла «Чайка» с Никитой Пресняковым и Анастасией Стоцкой в главных ролях.

На днях столичный Театр Луны открыл свой 25-й, юбилейный сезон весьма необычным и амбициозным проектом – переосмыслением классического произведения Антона Чехова. Постановкой мюзикла «Чайка» занимается южнокорейский режиссер Те Сик Кан, а главные роли исполнят Анастасия Стоцкая и Никита Пресняков. Интересно, что обоим звездам участие в этой работе далось довольно тяжело...

Исполнительница роли Аркадиной Настя Стоцкая в мае стала счастливой мамочкой второго ребенка. Собственно, репетировать на 9-м месяце, а потом с ребенком на руках было довольно проблематично для нее.

– Конечно, из-за рождения малышки пришлось от многих предложений отказаться: если бы я выбирала работу вместо детей, то сейчас была бы уже великой актрисой, – смеется Настя. – Но этот проект слишком важен для меня, поэтому пришлось брать дочурку на репетиции и кормить ее в перерывах. Я не доверяю никаким детским питаниям, поэтому кормлю исключительно грудью. К счастью, у меня есть помощница – моя мама, которая следит за ней, пока я на сцене.

Также Настя призналась, что после вторых родов сильно поправилась и ей пришлось активно сбрасывать вес, и даже сейчас, спустя 4 месяца, ей еще нужно похудеть килограммов на 10. Правда, на наш взгляд, лишний вес отложился у Насти исключительно в правильных местах.

Фото: Артем Костенко

У исполнителя роли Треплева Никиты Преснякова тоже присутствовали сомнения по поводу участия в мюзикле.

– Я боялся, что не осилю, не справлюсь, в середине лета я даже хотел уйти из проекта, потому что не хотел подводить других актеров: вдруг у меня не будет что-то получаться? – признался внук Пугачевой. – Когда-то я брал курсы актерского мастерства, но, поскольку прошло много времени, все позабыл, и когда меня пригласили в этот проект, я считал себя паршивым актером. Кроме того, у меня был очень плотный график и я не мог уделять много времени репетициям. А когда я освободился, то они уже всё поставили и у них был готовый спектакль фактически. Меня спас второй режиссер Артем Каграманян. Он выделил мне время, и мы стали с ним вдвоем заниматься, проходить каждую сцену. Я ему очень благодарен, поскольку он меня очень выручил и я сумел нагнать других актеров. А сегодня мне даже предложили официально стать актером Театра Луны.

– А как ты относишься к «Чайке», хотел в ней сыграть?

– Если честно, то я открыл для себя пьесу «Чайка», только когда вошел в нее в ходе репетиций. Так часто бывает, что мое поколение заканчивает интересоваться литературой после окончания школы, что, конечно, печально. Я не играю эту роль, а показываю себя, какой я есть, просто достал все то, что у меня внутри, и это сработало.

– Сейчас ты женатый человек, наверняка теперь стало еще меньше времени на творчество?

– Да не особо. Признаться, я не заметил большой разницы: как до свадьбы был занят постоянно, так и после нее. Супруга, как и раньше, часто поддерживает меня на репетициях. Правда, из-за мюзикла пришлось сильно сократить медовый месяц: вместо 4 недель в Америке мы быстро съездили на пять дней на Кипр – и обратно, в работу.

– Уже решили, куда потратите гонорар за мюзикл?

– Скорее всего вложу деньги в один проект в память о погибшем солисте Linkin Park Честере Беннингтоне.

P.S. Увидеть и услышать новую интерпретацию «Чайки» можно до 1 октября на сцене Театра Луны.