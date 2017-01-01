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Наследник Василия Аксенова собирается судиться с казанским "Аксенов-фестом"

Культура и ТВ

Перанов Олег 17:02, 16 сентября 2017
Василий Аксенов // Фото: Global Look Press

Родственники Василия Аксенова решили подать в суд на устроителей «Аксенов-феста». Sobesednik.ru выяснил подробности.

Ежегодный литературно-музыкальный фестиваль, посвященный писателю Василию Аксенову – «Аксенов-фест» – прошел в Казани уже в одиннадцатый раз. 

Когда-то его открывал сам Василий Павлович и с удовольствием ездил на это мероприятие. Но после смерти писателя его наследники решили подать на организаторов в суд.

– Впервые на фестивале я побывал в прошлом году и был удивлен тем, насколько Аксенов неинтересен его устроителям, – рассказывает «Собеседнику» племянник (сын сестры второй жены писателя) Александр Змеул. – Вернее, интересен как бренд, под который можно получить деньги, устроить литературную тусовку в Казани, пообщаться с мэром, ну и мимоходом вспомнить Аксенова. Главным хранителем наследия Аксенова в Казани отчего-то считают главного редактора журнала «Октябрь» Ирину Барметову, которая именуется координатором фестиваля. 

Как заявляет Змеул, в этом году наследникам ничего не рассказали о проведении фестиваля и никого из родственников не пригласили. Чтобы выяснить позицию другой стороны, мы позвонили самой Ирине Барметовой, которая резко ответила: 

– Рядом с наследниками по доверенности считаю недопустимым  высказывать свою точку зрения.

Впрочем, накануне открытия фестиваля Ирина Николаевна все же объяснилась публично. 

– Если мы сделали этот фест, значит, и права у нас, – сказала Барметова. – Значит, у нас были нормальные отношения с родственниками писателя. Майя (вторая жена Василия Аксенова. – Ред.) никогда не запрещала нам устраивать фестиваль. Если наследнику по доверенности не нравится то, чем мы занимаемся, чего же он так за него борется? Сделай сам. 

По словам Александра Змеула, в интернете он обнаружил тендер, где указано, что в этом году Казань потратила на фестиваль 5,5 миллионов рублей. Сам племянник писателя говорит, что такое мероприятие очень нужно. Но:

– ...Мы, наследники, работаем с архивом, публикуются ранее не издававшиеся произведения и переписка писателя, выходят книги о нем. К 85-летию Аксенова мы запустили портал «Остров Аксенов», посвященный его жизни, творчеству и наследию. Однако все это остается вне поля зрения и интересов организаторов мероприятия в Казани. У нас основная задача – добиться, чтобы они согласовывали с нами мероприятия. 

При этом наследники Аксенова уверены, что общего языка с организаторами фестиваля они все равно не найдут. Поэтому уже берут юридические консультации, чтобы обратиться в суд. Известно, что пока в сумме компенсации будет указан 1 рубль.  

Теги: "Таинственная страсть"

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