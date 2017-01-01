Минкульт РФ намерен вернуть себе похищенные 68 млн рублей

Минкульт РФ признали потерпевшим по делу о хищении 68 миллионов рублей. Обвиняемый по делу – Кирилл Серебренников.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что режиссер Кирилл Серебренников обвиняется в хищении денег и находится под домашним арестом.

Как пишет агентство городских новостей «Москва», Министерство культуры России признано потерпевшим в хищении средств, выделенных на проект «Платформа» на базе «Седьмой студии». Адвокаты обвиняемых, в число которых входит Серебренников, ситуацию не комментируют.

Уточняется, что Минкульт РФ на стадии предварительного следствия планирует подать иск с требованием возместить материальный ущерб.