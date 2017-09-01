Картина "Логан" с Хью Джекманом открыла борьбу за "Оскар-2018"

Первым фильмом, вступившим в соревнование за звание лучшей картины года, стала последняя лента о жизни Росомахи.

Как сообщает издание Deadline, члены Академии кинематографических искусств и наук получили DVD с картиной «Логан» — последней из серии фильмов о Росомахе. Таким образом, супергеройская лента с Хью Джекманом в главной роли открыла борьбу за «Оскар-2018».

Отмечается также, что в оскаровской гонке студия 20th Century Fox никогда не была первой.

90-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 4 марта 2018 года.