Фильм "мама!": Тот случай, когда местами так плохо, что уже становится хорошо

Обозреватель Sobesednik.ru о том – стоит ли идти в кино на новый фильм Даррена Аронофски «мама!».

В российском прокате – новый фильм Даррена Аронофски «мама!» Как водится, писать о средней руки произведении искусства – самое скучное, что может выпасть на долю критика. Писать про хорошее произведение, равно как и плохое, составляет уже любопытное занятие. Но наибольший интерес представляет собой произведение, вызвавшее резонанс, подобный тому, который наблюдался в Венеции пару недель назад. Вне сомнений, по- настоящему интересное кино начинается там, где зрители не могут примириться друг с другом – фильм откровенно плох или же небывало хорош. На седьмой день кинофестиваля Даррен Аронофски («Реквием по мечте», «Черный лебедь») показал свой новый фильм – хоррор под названием «мама!» с Дженифер Лоуренс и Хавьером Бардемом в главных ролях. После сеанса – страшный скандал. Если совсем в двух словах – то ли свистеть, то ли аплодировать.

Он и Она (имен у героев, как главных, так и всех остальных – намеренно- нарочито нет) живут уединенно где-то в лесной глуши. На Нем – его новый шедевр, Она медитативно красит стены и восстанавливает домашний очаг после разрушительного пожара в недалеком прошлом. Прекрасным утром ( несложно догадаться, что последним в череде таковых) в дом небывало естественным образом вторгается чахоточный доктор (Эд Харрис), затем его жена (Мишель Пфайффер) , а следом и дети (братья Брин и Донал Глисон) – Каин и Авель во плоти. Они превращают своим приходом не слишком счастливое, но вполне способное сойти за гармонию существование пары в настоящий ад. Герой Бардема, по грандиозно амбициозному замыслу Аронофски – бог-отец, этому аду не противится, героиня Лоуренс, напротив – в объяснимом и полном смятении: дом трещит по швам, в подвале – зловещие кровавые потоки и мало ли что еще. Затем – уже чистой воды фантасмагория с порочным зачатием, роды в кишащем непрошенной толпой доме и заклание отцом чада на алтарь со словами «всем в этом мире нужно делиться». Дьявольская сила в лице непрошенных визитеров, которая дает паре ребенка, его же и забирает, а Аронофски на втором часу фильма перестает хоть в чем-нибудь сдерживать свой до предела выспренный богоборческий манифест. На экране – бред воспаленного сознания режиссера «Фонтана» и «Ноя», но в то же время что-то совершенным образом выводящее из равновесия и нетипичное ни для жанра, ни для истории о боге-творце, вызывающее, в сознании, конечно, неприятно покалывающие воспоминания о «Ребенке Розмари» Романа Полански.

Как минимум в одном Аронофски безоговорочно стоит отдать должное: он большущими, грубыми мазками, крупными планами и скрупулезной камерой Мэттью Либатика управляется с нагнетанием чувства удушающего омерзения, филигранно распределив его с первой до последней минуты фильма.

Мама, покорная, безропотная, лишь в самом конце дающая волю своему отчаянию. Герой Бардема, самодовольный творец, подтачивающий изнутри само основание своего ремесла. Занятная деталь: до середины фильма, в общем-то, не происходит ничего, что поколебало бы веру зрителя в абсолютную реальность инфернального зрелища, в ее границы с настоящим кошмаром после прихода незваных гостей. Именно это сохранение веры в реальность того, что каждый незнакомец может вот так просто прийти в твой дом, с размаха снести его основание и пренебрежительным жестом превратить твою жизнь в настоящий ад, делает происходящее физически едва выносимым. Искусственность диалогов, произнесение реплик на грани с чистой условностью, почти механистически, местами откровенно провисающий сюжет – все это выглядит как хорошо продуманный план по монотонному перемалыванию библейской притчи в малобюджетное двухчасовое месиво. Тот самый случай, когда местами так плохо, что уже становится хорошо.