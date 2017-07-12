"Это не сценарий фильма": Морган Фримен против "шпиона" Путина

Один из самых популярных голосов Голливуда Морган Фримен стал «голосом» организации, борющейся с «российским заговором».

Американский актер Морган Фримен записал видеообращение от имени «Комитета по расследованиям в отношении России», в котором он призвал защитить демократию США от «российского заговора».

Committee to Investigate Russia — это правительственная организация. Она была создана 19 сентября, чтобы распространять информацию об угрозе России для США, в том числе о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Морган Фримен, обладатель «Оскара» и звезда мирового уровня («Побег из Шоушенка», трилогия о Бэтмене, «Брюс всемогущий») обвиняет лично Владимира Путина в использовании кибероружия против США, называя его «шпионом».

«Нас атаковали. Мы участвуем в войне, — говорит Фримен. — Как настоящий шпион КГБ, он (Путин) тайно использует кибероружие, чтобы атаковать демократические государства по всему миру. Используя социальные сети для распространения пропаганды и ложной информации, он убеждает жителей демократических стран не верить СМИ, политикам и даже соседям. И у него получается. Этот шпион — Владимир Путин. И это не сценарий фильма».

Дальше Морган Фримен призывает Дональда Трампа сказать американцам правду и провести тщательное расследование с помощью спецслужб, чтобы разобраться, как это случилось.

Морган Фримен — не первый среди западных кинозвезд, кто высказывается крайне резко в адрес Путина, имея в виду его международную и внутреннюю политику. Обличительные высказывания были у Ванессы Редгрейв — по «чеченской теме». Начиная с 2013 годы Владимир Путин резко разонравился большей части голливудских знаменитостей, и с тех пор они как минимум предпочитают держаться в стороне (исключая Микки Рурка и Стивена Сигала, пожалуй, но здесь поддержка российского президента была, скорее, разовой акцией; подробнее читайте в недавнем материале «Собеседника» «С Россией не навеки»). По поводу присоединения Крыма и агрессии в адрес Украины крайне негативно высказывались Джордж Клуни, Леонардо ДиКаприо, Джейсон Стэйтем.