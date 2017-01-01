День в истории с Борисом Бурдой. Фаддей Фаддеевич и Антарктида

Борис Бурда решил напомнить читателям Sobesednik.ru об открывателе Антарктиды, родившемся в этот день 239 лет назад.

20 сентября 1778 года появился на свет Фабиан Готлиб Тадеус фон Беллинсгаузен (для русских сослуживцев, как уж водится, Фаддей Фаддеевич) – человек, которому довелось сделать одно из редких открытий. Законов природы и звезд миллионы, рек и гор тысячи – сколько ни открывай, всем хватит, а континентов всего шесть, причем три известны с древнейших времен – многим ли удастся открыть новый? Колумб открыл Америку, голландец Виллем Янсзон – Австралию, а с открытием Антарктиды Беллинсгаузеном и его соплавателем Лазаревым континенты кончились – всё, больше таких открытий не сделать никому. 28 января 1820 года именно экспедиции Беллинсгаузена на шлюпах «Восток» и «Мирный» выпало первой в истории увидеть Антарктический континент, опровергнув мнение великого Кука, уверенного, что ничего, кроме непроходимого льда, в южнополярных морях не найти. И не вздумайте даже намекать, что ему просто повезло – он и до этого открытия совершил вместе с Крузенштерном первое русское кругосветное плавание на шлюпе «Надежда» и после него был командующим Балтийским флотом… Везет тому, кто этого достоин!

Борис Бурда // Фото: из личного архива

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1519 год – отправился в первое кругосветное путешествие Магеллан.

1946 год – открыли первый Каннский фестиваль.

1862 год – в Великом Новгороде открыли памятник «Тысячелетие России».

1934 год – родилась Софи Лорен.

1999 год – умерла Раиса Максимовна Горбачева.