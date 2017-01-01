Андрей Прошкин: Что мы должны менять – фильмы или ситуацию?

Власть не знает, как справится с созданным ей чудовищем, считает режиссер Андрей Прошкин.

«Киносоюз», созданный в свое время в пику «михалковскому» Союзу кинематографистов, почти лишен влияния и денег. Независимое объединение режиссеров и актеров, как правило, ограничивается программными заявлениями и подписанием открытых писем, тем более что киноцеху все чаще приходится защищаться.

Экс-председатель «Киносоюза» режиссер Андрей Прошкин по вопросам, связанным с этим объединением, советует обращаться к его нынешнему главе Алексею Попогребскому. Но о своем видении наболевших тем российского «околокино» рассказал Sobesednik.ru.

— «Киносоюз» — только часть киносообщества. Согласны ли вы с тем, что сегодня это сообщество в целом, не только «Киносоюз», пытается сопротивляться тому, что происходит в обществе, в стране?

— Да, есть такое ощущение. Особенно после отмены ареста Кирилла Серебренникова это стало заметно. Сопротивляются, думаю, процентов 90. И полагаю, что это не последние действия.

— Когда в Екатеринбурге произошел поджог кинотеатра, вы были там в статусе председателя жюри Уральского кинофестиваля. Какова была ваша реакция на это?

— Это, конечно, абсолютный ужас. Степень абсурда становится уже опасной. Если в какой-то момент можно было смотреть со стороны и даже улыбаться, сейчас это касается жизней людей, разрушений. Абсолютно убежден, что госорганы не занимаются изначальной проблемой.

Недавно после представления моей картины «Орда» меня спросили, изменилось бы что-то, если бы я сейчас снимал этот фильм. Сейчас это была бы катастрофа, взрыв. Пять лет назад («Орда» вышла в 2012-м. — авт.) была снята довольно радикальная для православия картина. Она серьезно разделила православное сообщество. Но тогда ничего такого вокруг этой темы не было.

— Была другая ситуация...

— Так что мы должны менять? Фильмы или ситуацию?

— Хотелось бы ситуацию.

— Но это не ко мне. Если бы «Орда» вышла сегодня, думаю, я был бы испуган. Проблема в том, что во всем этом нет логики. Просто вдруг некто начинает возмущаться, прикрываясь законом. И это невозможно предугадать.

Поверьте, Алексей Ефимович Учитель снимал с колоссальным уважением к семье Романовых картину [«Матильда»] про абсолютно конкретный и понятный эпизод. Мы наблюдаем бездействие госорганов. Зато вместо этого сажают за решетку людей, которые всю свою жизнь что-то делали в творчестве. Это катастрофа. Считаю, что наша власть родила некий голем, с которым не знает как справиться и поэтому бьет по тому, что ей близко и понятно.