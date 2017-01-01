Актер Николай Караченцов госпитализирован в нейрохирургию

В НИИ имени Склифосовского рассказали о госпитализации российского актера Николая Караченцова.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в феврале 2017 года Николай Караченцов получил серьезные травмы и был направлен в больницу после ДТП в Щелковском районе Подмосковья.

Как передает РИА «Новости», российский актер вновь госпитализирован. В НИИ имени Склифосовского подвтердили, что Караченцов в данный момент находится в отделении нейрохирургии.

«Он поступил в первую нейрохирургию», — приводит агентство слова представителя больницы.