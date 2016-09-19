Киноведы из РФ далеки от "Эмми" и предпочитают "наше отечественное"

Sobesednik.ru узнал у киноведов, почему они предпочитают отечественное кино даже знаменитой премии «Эмми».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе состоялась 68-я церемония вручения наград телепремии «Эмми» Приз за лучший драматический сериал достался «Игре престолов». Лучшим мини-сериалом назвали «Американскую историю преступлений», а лучшим телефильмом — специальный выпуск британского сериала «Шерлок» «Безобразная невеста».

Sobesednik.ru решил поговорить об итогах премии с известными киноведами России. Однако лишь единственный киновед, из полутора десятков профессионалов, кому звонил Sobesednik.ru, сказал, что следил за результатами премии «Эмми» – популярной в Америке и Европе, но россиянам, похоже, не до нее.

– Вы знаете, что лучшим телесериалом признан «Игра престолов», а эпизодом – «Безобразная невеста» из британского «Шерлока»? – спрашивал Sobesednik.ru.

– Я слежу за российском кино, за зарубежным – нет, – отказал в комментарии доктор искусствоведения, историк кино и действительный член нашей киноакадемии «Ника» Валерий Фомин.

– Нет, я не в курсе, если честно, – так же отмахнулась Зара Абдуллаева – кинокритик и искусствовед, – «Эмми» – это далеко, предпочитаю наше отечественное.

Кирилл Разлогов Фото: Global Look Press

– Я – пас, попробуйте обратиться к американистам, – переадресовал Даниил Дондурей – один из самых авторитетных специалистов.

Но даже главный «американист» – специалист по американскому кино Нина Цыркун – не смогла дать внятный ответ: – Ничего – про «Шерлока», а тем более про артистов, получивших призовые места в номинациях, я сказать не могу. «Игры престолов» – да, это кино, о котором говорят, тут награда заслужена.

Лишь Кирилл Разлогов – киновед и культуролог – оказался «в теме»:

– Относительно победы «Игры престолов» результат был предсказуем, - объяснил он Sobesednik.ru, – Это главная эпопея нашего времени. Даже в самолете на маленьком экране, где я смотрел картину, она производит впечатление. Я всё жду, когда сериал выдохнется, но на удивление пока этого не происходит. Создатели объявили о последнем сезоне. Видимо, хотят взять передышку и на время освободить место на пьедестале. Либо, действительно, выдохлись. Ну а победа «Шерлока» – в меньшей степени предсказуема. Не сказал бы, что шедевр.

Осталось добавить, что на победу претендовали как сериалы, малоизвестные в России («Американцы», «Лучше звоните Соулу», «Аббатство Даунтон»), так и популярные у нас – «Родина», «Карточный домик», успевшие завоевать своего зрителя. «Лучшим актером в драматическом сериале» стал Рами Малек ( «Мистер Робот»), в комедии – Джеффри Тэмбор («Очевидное»). «Лучшая актриса в драматическом сериале» – Татьяна Маслани («Темное дитя»). Комедия – Джулия Луис-Дрейфус («Вице-президент»).